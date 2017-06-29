В результате столкновения пострадала пассажирка: 68-летняя женщина получила ушиб голени, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Среда, 12 июля, 18:20
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/12/51768.html
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В Коряжме "пазик" врезался в грузовик
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
11 июля днём водитель автобуса маршрута №849 не выдержал дистанцию и въехал в идущий впереди грузовик «КАМАЗ».
В результате столкновения пострадала пассажирка: 68-летняя женщина получила ушиб голени, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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