Неоднозначный случай произошёл в архангельском супермаркете

Архангелогородка с друзьями проводила время в ночном клубе. После, вместе с другом решила зайти в ближайший продуктовый магазин, чтобы купить домой продуктов.

Ни продавцов, ни кассиров на месте не оказалось. Девушка утверждает, что попросила охранников вернуть работников в торговый зал, но тот стал их выгонять, а затем вызвал ЧОП. По словам девушки, ЧОПовцы, не предъявив документы, схватили их под руки и насильно удерживали в магазине. От вызова полиции они отказались.

В итоге девушка выстрелила из пневматического пистолета. По её словам, исключительно в целях самозащиты.

Охранник супермаркета действия сотрудников ЧОПа считает законными.

Покупатели написали заявление в полицию. Сейчас по делу проводится проверка.





