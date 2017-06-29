Два работника Архангельской областной больницы обвиняются в смерти новорожденного

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению электромеханика по медицинскому оборудованию отдела медицинской техники и инженера административно-хозяйственного отдела Архангельской областной клинической больницы в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, обвиняемые не обеспечили надлежащее техническое состояние матраса с электроподогревом, который в августе 2015 года использовался при проведении операции новорожденной девочки, получившей в результате смертельные ожоги. Обвиняемые должны были предвидеть возможность перегрева свыше предельно допустимой температуры матраса, который неоднократно ремонтировался электромехаником, вследствие чего произошли изменения в его заводской конструкции, а инженер не произвел его технический осмотр и не обеспечил правильную техническую эксплуатацию и работоспособное состояние, что повлекло гибель ребенка в медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ломоносовский районный суд, - сообщает пресс-служба регионального следкома.