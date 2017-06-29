Житель Коряжмы захватил троих человек и угрожал им убийством

В отношении 24-летнего молодого человека возбуждено два уголовных дела, об угрозах убийством и незаконном лишении свободы двух и более лиц.

В ночь на 23 апреля в одной из квартир в городе Коряжма обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом знакомому и двум женщинам. Затем забрал у них мобильные телефоны и, высказывая угрозы расправой, с полуночи до 7 утра не давал им покинуть квартиру.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Северодвинский городской суд, сообщает пресс-служба регионального следкома.