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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/11/51732.html

Происшествия

В Няндомском районе росгвардеец спас мальчика, сбежавшего из детского лагеря

В Няндомском районе росгвардеец спас мальчика, сбежавшего из детского лагеря
9 июля днем водитель взвода Няндомского филиала Росгвардии, находящийся в отпуске, двигаясь на автомобиле по трассе Няндома-Каргополь, обратил внимание на мальчика, шагавшего по обочине дороги в сторону Каргополя.

Остановив автомобиль, сотрудник Росгвардии поинтересовался у ребенка целью его путешествия и местонахождением родителей. В ходе беседы выяснилось, что 7-летний мальчик самостоятельно покинул детский оздоровительный лагерь, расположенный в деревне Андреевская Няндомского района, так как очень соскучился по маме и идет домой. О том, что он движется в неправильном направлении, маленький путешественник и не подозревал.

Представившись, сотрудник войск национальной гвардии предложил довезти мальчика до города, на что тот согласился. В Няндоме ребенка передали инспектору подразделения по делам несовершеннолетних.

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