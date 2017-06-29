В Няндомском районе росгвардеец спас мальчика, сбежавшего из детского лагеря

9 июля днем водитель взвода Няндомского филиала Росгвардии, находящийся в отпуске, двигаясь на автомобиле по трассе Няндома-Каргополь, обратил внимание на мальчика, шагавшего по обочине дороги в сторону Каргополя.

Остановив автомобиль, сотрудник Росгвардии поинтересовался у ребенка целью его путешествия и местонахождением родителей. В ходе беседы выяснилось, что 7-летний мальчик самостоятельно покинул детский оздоровительный лагерь, расположенный в деревне Андреевская Няндомского района, так как очень соскучился по маме и идет домой. О том, что он движется в неправильном направлении, маленький путешественник и не подозревал.

Представившись, сотрудник войск национальной гвардии предложил довезти мальчика до города, на что тот согласился. В Няндоме ребенка передали инспектору подразделения по делам несовершеннолетних.