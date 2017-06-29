В результате аварии пассажир 1979 года рождения с различными переломами был госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Понедельник, 10 июля, 17:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/10/51725.html
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В Вельском районе водитель столкнулся с бетонным блоком
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло в субботу утром на автодороге Вельск–Шангалы. Бесправный водитель автомобиля Renault не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в бетонный блок.
В результате аварии пассажир 1979 года рождения с различными переломами был госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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