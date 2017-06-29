В Пинежском районе молния ударила в заброшенный дом Происшествие случилось накануне вечером в деревне Земцово. По всему Пинежскому району прокатилась мощная гроза. Через пару минут после разряда сельчане заметили, что от нежилого частного дома пошёл дым, молния попала в угол здания. К месту происшествия были направлены пожарные из посёлка Ясный, но до их прибытия местные жители справились с возгоранием своими силами. Повреждено 20 квадратных метров стены снаружи, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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