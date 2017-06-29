В Приморском районе задержан подозреваемый в убийстве пенсионера

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 41-летний знакомый потерпевшего.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Между ними произошел спор на тему необходимости службы в армии. Потерпевший стал его упрекать, что он не проходил военную службу. Будучи в нетрезвом состоянии, в порыве гнева он ударил того ножом.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.