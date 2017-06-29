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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/10/51715.html

Происшествия

В Плесецком районе молодой человек напал с топором на отчима

В Плесецком районе молодой человек напал с топором на отчима
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу 19-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в покушении на убийство.

9 июля 2017 года днем в ходе совместного употребления спиртных напитков  подозреваемый на почве личной неприязни ударил топором по голове 40-летнего сожителя матери. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. В настоящее время он находится в больнице в состоянии комы.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что разозлился на отчима, подозревавшего его в краже аккумулятора и колес от автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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