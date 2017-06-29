В Плесецком районе молодой человек напал с топором на отчима

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу 19-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в покушении на убийство.

9 июля 2017 года днем в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый на почве личной неприязни ударил топором по голове 40-летнего сожителя матери. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. В настоящее время он находится в больнице в состоянии комы.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что разозлился на отчима, подозревавшего его в краже аккумулятора и колес от автомобиля, - сообщает пресс-служба регионального следкома.