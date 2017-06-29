В пожароопасный период штраф за разведение костров для физических лиц составит 2 000-4 000 рублей, для юридических лиц 200 000-400 000 рублей, сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Понедельник, 10 июля, 10:21
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/10/51712.html
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В Лешуконском, Мезенском и Пинежском районах высока опасность лесных пожаров
На территории этих районов запрещается посещение лесов, разведение костров, пал травы, сжигание мусора.
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