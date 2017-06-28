На место происшествия прибыли водолазы арктического центра и сотрудники ГИМС. Движение маломерных судов по реке было временно перекрыто. Специалисты провели несколько водолазных спусков: тело погибшего обнаружили на двухметровой глубине и подняли на берег, сообщает arh112.