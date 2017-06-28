Выпивший архангелогородец утонул в Соломбалке Вчера в реке Соломбалка утонул 49-летний житель Кемского поселка. Он вместе со своей супругой отдыхал на берегу реки и выпивал. В какой-то момент мужчина решил искупаться: вода была слишком холодная, и он стал тонуть. Женщина ничем помочь ему не смогла и позвонила в службу спасения. На место происшествия прибыли водолазы арктического центра и сотрудники ГИМС. Движение маломерных судов по реке было временно перекрыто. Специалисты провели несколько водолазных спусков: тело погибшего обнаружили на двухметровой глубине и подняли на берег, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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