В результате аварии ребёнок получил многочисленные ушибы. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Суббота, 8 июля, 18:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/08/51693.html
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В Архангельске под колесами «КАМАЗа» пострадал 10-летний мальчик
6 июля в 17:10 в района 112-го дома на улице Победы водитель «КАМАЗа» сбил десятилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате аварии ребёнок получил многочисленные ушибы. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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