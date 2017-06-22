В Верхнетоемском районе мужчина ворвался в магазин, угрожая ножом

6 июля днём в посёлке Двинской неизвестный зашёл в магазин на улице Октябрьской, выхватил нож и потребовал у продавца кошелёк с деньгами.

После того, как налётчик ушёл, женщина сразу же вызвала полицию. Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался безработный, ранее судимый 37-летний мужчина. Часть похищенного изъята и вскоре будет возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.