В Верхнетоемском районе мужчина ворвался в магазин, угрожая ножом

После того, как налётчик ушёл, женщина сразу же вызвала полицию. Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался безработный, ранее судимый 37-летний мужчина. Часть похищенного изъята и вскоре будет возвращена владелице.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
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