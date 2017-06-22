В Северодвинске пьяный мужчина напал с ножом на соседей по квартире

Следственными органами предъявлено обвинение ранее судимому за убийство 35-летнему жителю Северодвинска. Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц.

1 мая 2017 года в коммунальной квартире на улице Индустриальная пьяный обвиняемый стал оказывать знаки внимания 41-летней соседке. Та ответила отказом, из-за чего между соседями произошел конфликт.

Обвиняемый нанес женщине не менее 27 ударов двумя ножами по голове и телу, а также ударил ее гантелью. За мать заступился 14-летний сын, которому обвиняемый нанес три удара гантелью по голове. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Юноша до сих пор пребывает в коме.

В отношении обвиняемого, который в мае 2016 года освободился из мест лишения свободы, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину, - сообщает пресс-служба регионального следкома.