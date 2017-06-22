В Поморье организаторы незаконных азартных игр предстанут перед судом Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов организованной группы по обвинению в проведении незаконных азартных игр. Обвиняемые в период с декабря 2014 года по август 2016 года под видом интернет-кафе незаконно организовали и проводили в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске с использованием игрового оборудования азартные игры и извлекли доход на сумму свыше 700 млн. руб. В обеспечительных целях на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 7 млн. руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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