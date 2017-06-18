В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил многочисленные ссадины, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/06/51657.html
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В Архангельске мотоциклист попал под колеса иномарки
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло накануне в 13:30 напротив 94-го дома на Троицком проспекте. Водитель автомобиля Renault при повороте налево не пропустил мотоцикл Suzuki, двигавшийся ему навстречу.
В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил многочисленные ссадины, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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