Только "уголовка" помогла жителю Архангельской области устроиться на работу

В отделе судебных приставов по Коряжме на исполнении находится производство о взыскании с гражданина К. алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка.

Безответственное отношение мужчины к своим родительским обязанностям привело к образованию задолженности в размере 70 тысяч рублей. Никаких мер к погашению долга гражданин не предпринимал: на работу не устраивался, на учёт в центр занятости населения не вставал. В результате, за уклонение от уплаты алиментов нерадивый отец был привлечён к уголовной ответственности. Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 4 месяца.

Наказание пошло мужчине на пользу — оно заставило его переосмыслить своё отношение к отцовским обязанностям, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.