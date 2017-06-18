В Пинеге во время пожара погибли двое мужчин

3 июля утром в поселке Пинега жительница двухквартирного дома по улице Западной почувствовала, что из соседней квартиры тянет дымом.

До прибытия пожарных туда пытались пробраться соседи. Пройти внутрь здания помешал дым, выделявшийся при горении пластиковых панелей, которыми обшито помещение. Недалеко от выхода они увидели мужчину, которому помогли выйти на улицу. Прибывшие пожарные эвакуировали еще одного человека. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

При тушении в дальней комнате были обнаружены тела еще двух мужчин, они получили смертельное отравление угарным газом.

Очаг возгорания находился в кухне. Пожарным удалось спасти дом от выгорания, но квартире необходим капитальный ремонт. Распространению огня препятствовали оштукатуренные стены – слой деревянной дранки, гипса и песка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает портал "Безопасность АО".