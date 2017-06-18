В Новодвинске разыскивают поджигателей мусоропроводов

В Новодвинске разыскивают неизвестных, устроивших накануне вечером несколько поджогов в многоэтажных домах. Атаке поджигателей подверглись три 9-этажных дома по ул. Южной. В каждом подъезде были подожжены мусоропроводы.

Пожарные, которых вызвали обеспокоенные запахом дыма жильцы, ездили от подъезда к подъеду, проливая тлеющие отходы.

К счастью, сильного горения не было, т.к. мусоросборники с утра были вычищены и к вечеру еще не успели заполниться. Все ограничилось лишь задымлением в подъездах.

А в доме №17 была подожжена еще и детская коляска, стоявшая на лестничной площадке первого этажа.

Очевидно, что все эти вечерние происшествия связаны между собой. Возгорания в мусоросборниках – не редкость, достаточно непотушенной сигареты. Но массовый характер возгораний свидетельствует о том, что мусор поджигался намеренно. Отметим, что во всех 8 подъездах, где горел мусор, в тот день не работали домофоны, - сообщает портал "Безопасность АО".