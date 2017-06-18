В результате аварии автоледи получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Вторник, 4 июля, 19:28
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/04/51626.html
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В Виноградовском районе девушка получила травму в ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Авария произошла 3 июля в 18:05 на 1014-м километре трассы М8. 39-летний мужчина на автомобиле Renault не выдержал дистанцию и въехал в идущий впереди Peugeot, за рулём которого находилась 24-летняя девушка.
В результате аварии автоледи получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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