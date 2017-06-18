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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/04/51618.html

Происшествия

В Северодвинске две мотоциклистки пострадали под колесами иномарки

В Северодвинске две мотоциклистки пострадали под колесами иномарки
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло накануне в 18:40 напротив 21-го дома на улице Первомайской. 31-летний водитель автомобиля Fiat при повороте налево не пропустил двоих мотоциклисток.

Одна из девушек практически не пострадала. Вторая же получила закрытый перелом кисти, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

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