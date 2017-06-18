В Архангельске пройдет фестиваль по пляжному волейболу

30 июля в столице Поморья в восьмой раз будет проводиться Фестиваль пляжного волейбола, посвященный Дню строителя. Завершившаяся кампания по приему заявок показала популярность мероприятия - число команд-участников достигло 105.

В ярком и увлекательном спортивном событии примет участие 45 мужских команд, 30 женских, 20 команд ветеранов и 10 семей. Кроме того, в отдельной сетке будут соревноваться команда Администрации Архангельска, депутаты областного собрания и городской Думы, строители и спонсоры мероприятия.

Интерес к фестивалю подтверждается широкой географией участников: заявки поступили от команд из Архангельска, Ухты, Сыктывкара, Череповца, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Котласа, Вельска, Шенкурска, Онеги, Новодвинска, Северодвинска, Мурманска и Дубны, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Фестиваль пляжного волейбола уже стал для жителей нашего города одним из любимых спортивных праздников. Он олицетворяет командный дух, уважение в спортивной борьбе, накал эмоций и долгожданное лето. Фестиваль не только объединяет людей разных профессий, он позволяет выступить семейным командам, демонстрируя возможности формирования здорового и активного образа жизни в семьях. В соревнованиях примет участие большое количество команд из разных городов, что позволит спортсменам повысить свое мастерство и укрепить дружеские контакты, - отметил Глава Архангельска Игорь Годзиш.