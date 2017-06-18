В Няндоме мужчина и женщина получили травмы в ДТП Фото пресс-службы регионального УГИБДД 2 июля в 06:30 на 98-м километре автодороги Коноша-Няндома 32-летний мужчина не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в забор. В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажирка. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Няндомскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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