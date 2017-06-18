В результате столкновения она получила ушиб грудной клетки и была госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/03/51603.html
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В Северодвинске беременная девушка-автомобилистка сбила иномарку
ДТП случилось 30 июня в 20:50 напротив 21-го дома на улице Октябрьской. 30-летняя беременная девушка на Mitsubishi при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Mercedes.
В результате столкновения она получила ушиб грудной клетки и была госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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