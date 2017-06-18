В Плесецком районе мужчина пострадал при пожаре в своей квартире В субботу в пятиэтажке в посёлке Североонежск произошел пожар в квартире на первом этаже, где жил одинокий 37-летний мужчина. Службу спасения вызвали соседи пострадавшего: они почувствовали сильный запах дыма. Пожарные вскрыли запертую изнутри дверь в квартиру погорельца и вынесли его из задымлённого помещения. Мужчина спал и не понимал что происходит. Его госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом, - сообщает сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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