В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартире Накануне вечером в пятиэтажном доме на улице Локомотивной произошел пожар в одной из квартир. В квартире были трое – 30-летний мужчина, его брат-шестиклассник и четырёхлетняя сестра. Мать семейства была на работе. Четырехлетняя девочка стала поджигать спичками бумагу и бросать её на пол. Справиться с возгоранием своими силами у жильцов не получилось, пожар они заметили слишком поздно. Квартира сильна повреждена огнём, пострадавших нет, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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