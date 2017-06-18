Прибывшие на место спасатели произвели осмотр акватории. Лодку обнаружили на отмели. Лодку с мужчиной транспортировали на берег, - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.
|
Новости дня
В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартире
В Северодвинске наступила перестройка
В Поморье прошел фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер»
В Северодвинске спасатели пришли на помощь рыбаку
|
Понедельник, 3 июля, 15:13
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/03/51597.html
|
В Северодвинске спасатели пришли на помощь рыбаку
2 июля около двух часов ночи в службу спасения позвонил очевидец, который сообщил, что на Паранихе рыбака в лодке унесло ветром в море.
Прибывшие на место спасатели произвели осмотр акватории. Лодку обнаружили на отмели. Лодку с мужчиной транспортировали на берег, - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.
|
Главное
В Северодвинске наступила перестройкаСегодня 14:40
Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате РоссииСегодня 12:15
3 июля в Архангельской области ожидается теплая погодаСегодня 09:01
80 лучших людей Архангельской области: Николай ПарфеновВчера 10:46
Студенты САФУ победили в международных интернет-олимпиадахПозавчера 10:25
Происшествия
В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартиреСегодня 14:43
В Поморье мужчина, не плативший алименты своим детям, лишился автомобиляСегодня 12:21
На архангелогородку, торгующую некачественной рыбой, завели уголовное делоСегодня 10:03
В областном центре продолжают сносить незаконно построенные гаражиСегодня 09:53
В Архангельске вызов скорой помощи обернулся нападением на медиковСегодня 09:48
В Северодвинске наступила перестройка
В Поморье прошел фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер»
Юным архангелогородцам расскажут о тайнах космических миров
Несколько округов Архангельска остались без горячей воды
В Архангельске росгвардейцы охраняли круизный лайнер с иностранными туристами
Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК
Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»
Единоросс Юрков выступил на заседании Госдумы об изменениях в Налоговом Кодексе
Молоко «Белозорие» повышенной надежности
«Ростелеком» представил планы развития сети связи Онежского и Няндомского районов
Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров
Рейтинг: колоритные депутаты Архангельской области
"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову
Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»
В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартире
В Поморье мужчина, не плативший алименты своим детям, лишился автомобиля
На архангелогородку, торгующую некачественной рыбой, завели уголовное дело
В областном центре продолжают сносить незаконно построенные гаражи
Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России
В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту
Сборная Архангельской области по пляжному волейболу выступила на Первенстве Северо-Запада
Около 250 спортсменов примут участие в чемпионате СЗФО по пожарно-прикладному спорту
Северодвинские школьники активно отдохнули в первый летний месяц
Добролюбовка приглашает в летний читальный зал
Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля
В Архангельске отметят День Новодвинской крепости
По инициативе «Единой России» библиотека Верхней Тоймы получила средства на издание книги «Победители»
Детский писатель из Москвы встретится с архангельскими читателями
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru