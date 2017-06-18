На архангелогородку, торгующую некачественной рыбой, завели уголовное дело

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы областного центра, которая торговала продукцией, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, 19 июня 2017 года у дома № 95 корпус 1 по улице Воскресенской в городе Архангельске подозреваемая с нарушением СанПиН осуществляла хранение и розничную торговлю рыбы окунь речной и лещ речной, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей. Согласно заключения в приобретенной в рамках оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка» продукции выявлены показатели «Staphylococcus aureus», являющегося возбудителем гнойно-воспалительных поражений у человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.