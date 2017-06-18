Новости дня

В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартире

В Северодвинске наступила перестройка

В Поморье прошел фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер»

В Северодвинске спасатели пришли на помощь рыбаку

Мобильная версия 16+

Понедельник, 3 июля, 15:12

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/03/51591.html

Происшествия

В областном центре продолжают сносить незаконно построенные гаражи

В областном центре продолжают сносить незаконно построенные гаражи
В Архангельске состоялось очередное заседание комиссии по сносу незаконных строений под председательством заместителя главы по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова.

На комиссии рассмотрены материалы в отношении самовольно установленных объектов по 10 адресам в Ломоносовском округе и 1 адресу в  округе Варавино-Фактория.

Администрации округов, выявляя незаконные строения, размещают на объектах объявления о розыске владельцев и планируемом сносе построек. Тем не менее, в большинстве случаев владельцы никоим образом не реагируют на эти объявления и не предоставляют никакой информации в администрации округов.

На заседании комиссии принято решение о сносе порядка 70 гаражей. Еще три гаража предложено снести за счет средств организации, которая планирует новое  строительство на выделенной ей территории,  а незаконные постройки препятствуют проведению работ.

Кроме того, заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников поручил департаменту муниципального имущества и департаменту градостроительства проработать также вопрос незаконной установки шлагбаумов и перекрытия в ночное время парковочных зон у торговых центров, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

Сегодня 09:53

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
А как же терминалы у МРВ, сегодня 10:46

Есть даже решение суда, а воз и ныне там или кто то ждет отката ?
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Северодвинске наступила перестройкаСегодня 14:40
3 комментария

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате РоссииСегодня 12:15

3 июля в Архангельской области ожидается теплая погодаСегодня 09:01
2 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Николай ПарфеновВчера 10:46
3 комментария

Студенты САФУ победили в международных интернет-олимпиадахПозавчера 10:25
1 комментарий

Происшествия

В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартиреСегодня 14:43

В Северодвинске спасатели пришли на помощь рыбакуСегодня 13:45

В Поморье мужчина, не плативший алименты своим детям, лишился автомобиляСегодня 12:21

На архангелогородку, торгующую некачественной рыбой, завели уголовное делоСегодня 10:03

В Архангельске вызов скорой помощи обернулся нападением на медиковСегодня 09:48

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске наступила перестройка

В Поморье прошел фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер»

Юным архангелогородцам расскажут о тайнах космических миров

Несколько округов Архангельска остались без горячей воды

В Архангельске росгвардейцы охраняли круизный лайнер с иностранными туристами

Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»

Единоросс Юрков выступил на заседании Госдумы об изменениях в Налоговом Кодексе

Молоко «Белозорие» повышенной надежности

«Ростелеком» представил планы развития сети связи Онежского и Няндомского районов

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Рейтинг: колоритные депутаты Архангельской области

"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову

Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»

"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве

В Архангельске маленькая девочка устроила пожар в квартире

В Северодвинске спасатели пришли на помощь рыбаку

В Поморье мужчина, не плативший алименты своим детям, лишился автомобиля

На архангелогородку, торгующую некачественной рыбой, завели уголовное дело

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Сборная Архангельской области по пляжному волейболу выступила на Первенстве Северо-Запада

Около 250 спортсменов примут участие в чемпионате СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Северодвинские школьники активно отдохнули в первый летний месяц

Добролюбовка приглашает в летний читальный зал

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля

В Архангельске отметят День Новодвинской крепости

По инициативе «Единой России» библиотека Верхней Тоймы получила средства на издание книги «Победители»

Детский писатель из Москвы встретится с архангельскими читателями
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru