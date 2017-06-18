В областном центре продолжают сносить незаконно построенные гаражи

В Архангельске состоялось очередное заседание комиссии по сносу незаконных строений под председательством заместителя главы по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова.

На комиссии рассмотрены материалы в отношении самовольно установленных объектов по 10 адресам в Ломоносовском округе и 1 адресу в округе Варавино-Фактория.

Администрации округов, выявляя незаконные строения, размещают на объектах объявления о розыске владельцев и планируемом сносе построек. Тем не менее, в большинстве случаев владельцы никоим образом не реагируют на эти объявления и не предоставляют никакой информации в администрации округов.

На заседании комиссии принято решение о сносе порядка 70 гаражей. Еще три гаража предложено снести за счет средств организации, которая планирует новое строительство на выделенной ей территории, а незаконные постройки препятствуют проведению работ.

Кроме того, заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников поручил департаменту муниципального имущества и департаменту градостроительства проработать также вопрос незаконной установки шлагбаумов и перекрытия в ночное время парковочных зон у торговых центров, - сообщает пресс-служба городской администрации.