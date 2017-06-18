Житель Плесецкой области отправится под суд за преступление семилетней давности

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Плесецкого района в совершении убийства.

В июне 2010 года в селе Конево обнаружено тело 33-летнего хозяина дома со следами побоев и тремя ножевыми ранениями. На протяжении нескольких лет преступление оставалось нераскрытым.

По версии следствия, 11 июня 2010 года утром по месту жительства потерпевшего между ним и сожителем его сестры произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами, а также ножом в область груди хозяину дома, после чего покинул место преступления.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, пояснив, что потерпевший оскорбил свою сестру, которая является его сожительницей, а он решил за нее заступиться и между ними произошел конфликт.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.