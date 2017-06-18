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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/03/51589.html

Происшествия

Житель Плесецкой области отправится под суд за преступление семилетней давности

Житель Плесецкой области отправится под суд за преступление семилетней давности
Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Плесецкого района в совершении убийства.

В июне 2010 года в селе Конево обнаружено тело 33-летнего хозяина дома со следами побоев и тремя ножевыми ранениями. На протяжении нескольких лет преступление оставалось нераскрытым.

По версии следствия, 11 июня 2010 года утром по месту жительства потерпевшего между ним и сожителем его сестры произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами, а также ножом в область груди хозяину дома, после чего покинул место преступления.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, пояснив, что потерпевший оскорбил свою сестру, которая является его сожительницей, а он решил за нее заступиться и между ними произошел конфликт.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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