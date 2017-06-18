В областном центре задержан грабитель, похитивший телефон

10 июня в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что из его квартиры был похищен мобильный телефон стоимостью порядка 23 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – нигде не работающий 25-летний архангелогородец – был установлен и задержан.

По предварительной информации, мужчины употребляли спиртные напитки в квартире потерпевшего. Заметив, что хозяин уснул, злоумышленник забрал мобильный телефон и скрылся с места преступления. Похищенное изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.