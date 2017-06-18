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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/01/51576.html

Происшествия

В Виноградовском районе обнаружили смертельно опасные снаряды

В Виноградовском районе обнаружили смертельно опасные снаряды
Фото портала "Безопасность АО".
Смертельно опасный «привет» из прошлого обнаружил местный житель во время прогулки по лесу недалеко от автодороги М-8.

Он заметил два вертикально торчащих из земли предмета, которые при ближайшем рассмотрении оказались похожими на снаряды. Мужчина не стал их трогать, и сообщил о находке в экстренные службы.

На место происшествия прибыли взрывотехники областного центра гражданской защиты и химики областной службы спасения. Было установлено, что найденные предметы являются химическими снарядами, начиненными ипритом – боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия, которое широко применялось во время Первой мировой войны.

Снаряды содержали не только «горчичный газ» (именно так называют иприт за характерный запах), но и поражающие элементы для нанесения максимального ущерба противнику.

Химснаряды британского происхождения 1918 г.в. оказались в поморских лесах благодаря интервентам. Вероятнее всего, сто лет назад англичане устанавливали минные заграждения на путях продвижения красноармейцев, и минные поля остались в тайге до сих пор.

«Особая сложность заключалась в том, что со снарядов были сняты предохранители. На этих боеприпасах используются взрыватели ударно-нажимного действия, поэтому любое неосторожное движение могло привести к подрыву. Чтобы транспортировать взрывоопасные предметы к месту уничтожения, нам пришлось изготовить для них предохранители», - пояснил специалист отдела спецработ центра гражданской защиты Архангельской области Александр Помогаев.

Боеприпасы были закопаны и уничтожены методом подрыва на полигоне под Архангельском, - сообщает портал "Безопасность АО". 

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