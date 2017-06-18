В Архангельске пенсионерка чуть не лишилась дома из-за собственной неосторожности

28 июня пенсионерка, владелица частного дома на проспекте Ленинградском в Архангельске, едва его не лишилась. Пожилая женщина собрала золу из печки в картонную коробку и отнесла ее на поветь.

- Я всё хорошо просмотрела, угольков в золе не было, - рассказала женщина позже в ходе дознания по пожару. – Потом пошла в огород – и примерно через полчаса увидела, что с повети идёт дым.

Женщина поспешила на поветь и увидела, что горит часть стены, к которой была приставлена коробка с золой. Коробка к тому времени, естественно, сгорела, оставив только кучу горячей золы. Спустя считанные минуты прибыли огнеборцы, которых женщина вызвала по номеру 101 с мобильного телефона. Дом удалось спасти: обгорел лишь небольшой участок стены на повети, жилая часть осталась нетронутой, - сообщает портал "Безопасность АО".