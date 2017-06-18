В Каргопольском районе молодой человек насмерть разбился на мопеде ДТП произошло 29 июня в 22:00 в деревне Демидовская. 27-летний молодой человек был пьян, не имел прав и ехал без шлема. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован в Каргопольскую центральную районную больницу, сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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