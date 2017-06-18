В Северодвинске пьяный подросток обокрал подругу своей бабушки

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в разбое.

18 июня 2017 года ночью в одной из квартир дома на улице Профсоюзной подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 48-летнюю подругу бабушки, оставшуюся у них на ночь. Он ударил женщину ножом по лицу и потребовал передать ему золотые украшения. Завладев серьгами, цепочкой с кулоном и кольцом на общую сумму около 20 тысяч рублей, подозреваемый с места преступления скрылся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Похищенное у подозреваемого изъято. Сам он передан под присмотр матери, - сообщает пресс-служба регионального следкома.