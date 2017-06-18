В Архангельске задержан мужчина, совершивший ограбление

27 июня в полицию обратился мужчина. Из его квартиры, расположенной в доме по улице Самойло, была похищена компьютерная техника и мобильный телефон. Сумма ущерба составила порядка 28 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 34-летний архангелогородец – был установлен и задержан. По предварительной информации, мужчины употребляли спиртные напитки в квартире потерпевшего. Как только хозяин уснул, злоумышленник забрал имущество, находящееся в помещении, и скрылся с места преступления. Похищенное изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владельцу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.