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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/29/51536.html

Происшествия

В Котласе прикрыли нелегальный игорный клуб

В Котласе прикрыли нелегальный игорный клуб
С марта по май этого года житель Котласского района устраивал незаконные азартные игры в арендованном помещении на улице Маяковского в Котласе.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело, игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательств, изъяты, устанавливаются соучастники, сообщает пресс- служба регионального следкома. 

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