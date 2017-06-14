Житель Архангельска из-за ревности пытался убить человека

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, в ночь на 3 мая 2017 года в одной из квартир на проспекте Троицком после совместного употребления спиртных напитков подозреваемый дважды ударил в шею ножом 29-летнего хозяина квартиры.

Благодаря тому, что пострадавший оказал активное сопротивление, и ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.Подозреваемый пояснил следователю, что ударил гостя ножом из-за того, что тот стал оказывать знаки внимание его сожительнице.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.