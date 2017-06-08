Архангельские пожарные выявили очаг возгорания в квартире при помощи тепловизора

27 июня в пятом часу вечера в одной из квартир в доме №44 на Обводном канале произошло замыкание проводки.

На гипсокартоне образовалось коричневое пятно, были видны прогары, в квартире появился характерный запах. Хозяйка квартиры забеспокоилась, что под гипсокартоном может тлеть огонь, и обратилась в пожарную охрану.

Прибывшие пожарные с помощью тепловизора обследовали помещение на наличие скрытого очага горения, который и был обнаружен в арке на кухне.

Чтобы потушить тлеющий очаг, пожарные частично разобрали арку, состоящую из гипсокартона. На место происшествия были вызваны специалисты энергослужбы, - собщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.