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Архангельские пожарные выявили очаг возгорания в квартире при помощи тепловизора

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/28/51527.html

Происшествия

Архангельские пожарные выявили очаг возгорания в квартире при помощи тепловизора

Архангельские пожарные выявили очаг возгорания в квартире при помощи тепловизора
27 июня в пятом часу вечера в одной из квартир в доме №44 на Обводном канале произошло замыкание проводки.

На гипсокартоне образовалось коричневое пятно, были видны прогары, в квартире появился характерный запах. Хозяйка квартиры забеспокоилась, что под гипсокартоном может тлеть огонь, и обратилась в пожарную охрану.

Прибывшие пожарные с помощью тепловизора обследовали помещение на наличие скрытого очага горения, который и был обнаружен в арке на кухне.

Чтобы потушить тлеющий очаг, пожарные частично разобрали арку, состоящую из гипсокартона. На место происшествия были вызваны специалисты энергослужбы, - собщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения. 

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