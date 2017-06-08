В областном центре пенсионерка выпала из автобуса во время движения Фото пресс-службы регионального УГИБДД 27 июня в 15:15 возле дома 97 на Обводном канале пожилая женщина выходила из автобуса. В это время водитель начинал движение, хотя двери "пазика" ещё были открыты. В результате пенсионерка выпала из маршрутки и ушибла правый коленный сустав и левую кисть. К счастью, дело обошлось без госпитализации, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 15:01