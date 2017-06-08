В результате пенсионерка выпала из маршрутки и ушибла правый коленный сустав и левую кисть. К счастью, дело обошлось без госпитализации, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Среда, 28 июня, 23:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/28/51525.html
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В областном центре пенсионерка выпала из автобуса во время движения
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
27 июня в 15:15 возле дома 97 на Обводном канале пожилая женщина выходила из автобуса. В это время водитель начинал движение, хотя двери "пазика" ещё были открыты.
В результате пенсионерка выпала из маршрутки и ушибла правый коленный сустав и левую кисть. К счастью, дело обошлось без госпитализации, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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