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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/28/51523.html

Происшествия

В Архангельске прямо на ходу загорелась "Волга"

В Архангельске прямо на ходу загорелась "Волга"
Накануне около 14 часов в Архангельске на перекрестке Маймаксанского шоссе с улицей Мостовой водитель «Волги» заметил неладное: из-под машины повалил дым. Остановившись на светофоре, мужчина заглянул под капот. Там уже вовсю разгоралось пламя.

Автомобилист попытался сбить его штатным огнетушителем, но это не помогло. Неподалеку дежурил экипаж ДПС, полицейские также пришли на помощь, используя свой огнетушитель – но и второго огнетушителя оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с пламенем. Через несколько минут приехали пожарные и затушили огонь. 

Несмотря на повреждения моторного отсека, «Волга» подлежит ремонту. Автовладелец считает, что причиной возгорания стал недавний ремонт охлаждающей системы: при манипуляциях с ней водитель, вероятно, задел шланг топливопровода, - сообщает портал "Безопасность АО".

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