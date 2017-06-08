В Архангельске прямо на ходу загорелась "Волга"

Автомобилист попытался сбить его штатным огнетушителем, но это не помогло. Неподалеку дежурил экипаж ДПС, полицейские также пришли на помощь, используя свой огнетушитель – но и второго огнетушителя оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с пламенем. Через несколько минут приехали пожарные и затушили огонь.
Несмотря на повреждения моторного отсека, «Волга» подлежит ремонту. Автовладелец считает, что причиной возгорания стал недавний ремонт охлаждающей системы: при манипуляциях с ней водитель, вероятно, задел шланг топливопровода, - сообщает портал "Безопасность АО".