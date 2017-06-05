Житель Северодвинска, убивший охранника общежития, получил 9 лет строгого режима

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 45-летнему жителю Северодвинска. Он признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное 57-летним охранником общежития замечание ударил того кулаком в область головы, а после того как пострадавший упал, пинал его ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в избиении. На изъятой видеозаписи с камер наблюдения, установленных в фойе общежития, зафиксировано преступление.

Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу супруги убитого в размере 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального следкома.