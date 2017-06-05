В Затоне продолжается благоустройство дворов

В поселке Затон Исакогорского округа по федеральной программе «ЖКХ и городская среда» в этом году благоустраиваются два двора – по ул. Штурманская, 3 и 10.

- В программу попал 21 архангельский двор, 2 из которых расположены в Исакогорском округе. Проведена большая подготовительная работа, составлены сметы, эскизы. И вот теперь заключены контракты на выполнение работ. В срок до 30 сентября подрядчики должны завершить благоустройство, и жители округа увидят, что активность и взаимодействие с администрацией приносит свои плоды, - пояснил глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев.

Участие жителей домов 3 и 10 по ул. Штурманской не ограничится проявленной инициативой: по условиям программы они также должны вкладываться в реализацию проекта. Это может быть софинансирование либо участие в выполнении работ. Жители домов решили вложиться своими трудовыми ресурсами, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.