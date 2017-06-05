Спасатели прибыли на место, провели иммобилизацию, вызвали бригаду Скорой помощи и передали 27-летнюю потрадавшую медикам.
|
Новости дня
В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь
13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку
В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»
В Затоне продолжается благоустройство дворов
|
Вторник, 27 июня, 18:03
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/27/51503.html
|
Под Северодвинском спасатели остановили девушку, желающую утопиться
26 июня утром в службу спасения позвонил мужчина. Он рассказал, что на озере в районе ГСК "Двина" девушка ведет себя неадекватно, бросается в воду и кричит, что утопится.
Спасатели прибыли на место, провели иммобилизацию, вызвали бригаду Скорой помощи и передали 27-летнюю потрадавшую медикам.
|
Главное
За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходомСегодня 14:12
Молодежь пьет. Несмотря на запретыСегодня 10:21
27 июня в Поморье пройдут ливневые дождиСегодня 08:00
Архангельск vs Северодвинск: «пазики» не пройдут!Вчера 14:53
Две школы Архангельска получили имена Николая Лаверова и Павла УсоваВчера 12:29
Происшествия
В Затоне продолжается благоустройство дворовСегодня 15:43
За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходомСегодня 14:12
В Архангельске задержан мужчина, грабивший прохожихСегодня 12:09
В Новодвинске произошел пожар в многоквартирном домеСегодня 08:15
В Мезенском районе мужчина залезал в чужую квартиру, чтобы звонить по телефонуВчера 15:58
В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь
13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку
В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»
В Архангельске пройдет Всероссийский Фестиваль красок
АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника
В АЦБК получено свидетельство на ведение газоспасательных работ
За пять месяцев заготовка древесины леспромхозами «Титана» составила 991,7 тыс. м³
ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC
Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»
"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве
Источник: агентство по печати и СМИ разделят
Северодвинск готовится к смене власти
В Затоне продолжается благоустройство дворов
За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходом
В Архангельске задержан мужчина, грабивший прохожих
Маргарита Елфимова выиграла серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по гребле
В Архангельске прошёл Всероссийский олимпийский день
На Северодвинский фестиваль футбола приедет Алексей Смертин
В Архангельске прошла спартакиада среди детских оздоровительных лагерей
Мария Ерохина завоевала серебряную медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу
В Северодвинске в честь Дня молодежи пройдет танцевальная акция
Барабанщики из Колумбии выступили в Северодвинске
В столице Поморья отметили «Сабантуй»
В Архангельске прошло историческое карнавальное шествие
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru