За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходом

23 июня в 09:35 на 723 км автодороги «М-8 - Холмогоры» водитель "КАМАЗа" выехал на "встречку", где столкнулся со встречным автомобилем «Дэу-Нексия». В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу-Нексия» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Второе смертельное столкновение произошло на следующий день в Коношском районе. 24 июня в 11:25 на 3 км подъезд к д. Волошка от автодороги «Коноша-Няндома», водитель, управляя автомобилем «УАЗ», допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, где совершил столкновение с железнодорожным составом. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля скончались на месте происшествия.

Еще одно происшествие со смертельным исходом для пассажира нетрезвого водителя зарегистрировано в Плесецком районе. 25 июня около 05:30 на 12 км автодороги «Обозерский - Щукозорье», водитель, мужчина без прав управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.