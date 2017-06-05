За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходом

Второе смертельное столкновение произошло на следующий день в Коношском районе. 24 июня в 11:25 на 3 км подъезд к д. Волошка от автодороги «Коноша-Няндома», водитель, управляя автомобилем «УАЗ», допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, где совершил столкновение с железнодорожным составом. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля скончались на месте происшествия.
Еще одно происшествие со смертельным исходом для пассажира нетрезвого водителя зарегистрировано в Плесецком районе. 25 июня около 05:30 на 12 км автодороги «Обозерский - Щукозорье», водитель, мужчина без прав управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.