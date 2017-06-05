В Новодвинске произошел пожар в многоквартирном доме

25 июня вечером жительница пятиэтажного дома по улице Космонавтов обратила внимание на запах дыма.

Возгорание произошло в одной из квартир, хозяин которой, самостоятельно вышел на лестничную площадку. Потом пенсионер попытался вернуться за вещами, но соседка остановила его и тем самым спасла ему жизнь.

Пострадавший госпитализирован с ожогами 1-2 степени на 15% поверхности тела. Квартира закопчена по всей площади, выгорел диван. Пообщаться с пенсионером дознавателям пока не удалось, но он успел рассказать соседке, что пожар начался из-за упавшей церковной свечи. Так ли это, или причиной возгорания стала неосторожность при курении, установят пожарные дознаватели, - сообщает портал "Безопасность АО".