Житель Онеги погиб из-за неосторожного использования газовой плиты

Накануне в Онеге на улице Вересовского житель одного из домов увидел отблески пламени в окне квартиры первого этажа соседнего дома.

Прибывшие пожарные вошли в квартиру без проблем: на замок дверь была не заперта. Пламени уже не было: огонь потух самостоятельно.

На кухне был обнаружен хозяин квартиры в сильно обгоревшей одежде, при этом на газовой плите была зажжена одна конфорка. При этом следов приготовления пищи видно не было. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Что стало причиной смерти – устанавливается, ведется расследование.

Известно, что мужчина употреблял алкоголь. Вероятно, будучи в состоянии опьянения он поджег газовую конфорку и по неосторожности допустил возгорание одежды. Однако точку в причине возгорания и обстоятельств гибели мужчины будет поставлена в результате расследования, - сообщает портал "Безопасность АО".