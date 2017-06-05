Житель Архангельска погиб, нарушив правила судовождения

В минувшую субботу мужчина вместе с подругой и жителем д. Часовня отправились на мотолодке в д. Сия, чтобы затовариться спиртным. На обратном пути компания употребила купленный алкоголь, после чего на лодке под мотором отправились в обратный путь.

Не доехав 200 метров до деревни, архангелогородец потерял управления и допустил крутой вираж – все трое оказались в воде. Лодка стала кружить вокруг людей, пока не зацепилась винтом за куртку, после чего заглохла. Одному из компании удалось забраться в лодку, после чего он вытащил женщину. Второго мужчину спасти не удалось – он находился примерно в 30 метрах от лодки и, по сведениям от друзей, не умел плавать.

Ни на одном из компании спасжилетов не было. Поиски утонувшего мужчины не увенчались результатом: в месте предполагаемого утопления быстрое течение, - сообщает портал "Безопасность АО".