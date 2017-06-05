В Коряжме сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя без документов

В субботу в 21.15 автопатруль заметил "Волгу", которая двигалась по проезжей части с нарушениями ПДД.

Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить автомобиль и с включенными спецсигналами проследовали за «Волгой».

Автомобиль был остановлен во дворе жилого дома. Водитель «Волги» сразу же попытался пересесть на переднее пассажирское сиденье. Но проделать «трюк» ему не удалось, так как правоохранители уже находились рядом и видели, что происходит в салоне.

Причиной странного поведения 32-летнего водителя явилось его состояние опьянения. Кроме этого, у него отсутствовали документы на автомобиль. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам ГИБДД.