Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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Понедельник, 26 июня, 16:44
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/26/51474.html
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Архангелогородец ответит перед судом за ложную информацию о заложенной бомбе
16 мая этого года около десяти вечера нетрезвый мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что в жилом доме 54 на улице Урицкого заложена бомба.
Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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