Архангелогородец ответит перед судом за ложную информацию о заложенной бомбе 16 мая этого года около десяти вечера нетрезвый мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что в жилом доме 54 на улице Урицкого заложена бомба. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Нашли ошибку? Выделите текст,

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